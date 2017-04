Esposa de Ossandón: No le tengo ni una fe como candidato

Una serie de detalles interesantes con respecto al senador y candidato presidencial, Manuel José Ossandón, dio a conocer su esposa, Paula Lira, en conversación con La Segunda.



En el medio, la pareja dio cuenta de cómo era el otrora alcalde de Puente Alto en su época escolar, afirmando que no era muy pegado al estudio.



"Era flojo. Los libros del colegio terminaban intactos a final de año. No los abría. Mi suegra cuenta que decidió pagarle clases de inglés particulares. Dejó de hacerlo cuando la profesora le comentó que estaba botando la plata. Que el Cote era adorable, que le hacía unas pailas con huevos increíbles, que conversaban de todo y se reían mucho, pero que no estaba aprendiendo nada", sostuvo.



Con respecto a su carrera presidencial, Lira comentó que fue una cosa de momento cuando le manifestó su intención de ir por un lugar en La Moneda, aunque su confianza desde un inicio con relación a sus aspiraciones políticas nunca fue mucha.



"No le tenía ni una fe entonces, y tampoco se la tengo ahora (…). Ahora creo que no va a ganar, pero la historia acumulada indica lo contrario", afirmó.