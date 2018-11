"Es condenable": Diputado Issa Kort confesó que no habría visitado a Pinochet en Londres

El diputado UDI, Issa Kort, validó las gestiones de su partido para llevar al diputado Gabriel Boric a la comisión de ética de la Cámara Baja por su reunión con Ricardo Palma Salamanca en Francia.

En conversación con ADN Hoy, el legislador gremialista acusó que el autonomista "está avalando a un prófugo" y manifestó que Palma Salamanca "no es un delincuente común, es un terrorista".

"Así está planteado y aprobado por la Corte Suprema chilena, que asesinó a un senador en ejercicio, que secuestró a un empresario como Cristián Edwards. En ese sentido, él está requerido por la justicia chilena y está prófugo", añadió.

Kort aclaró que "ha sido la justicia chilena, no la UDI, la que está pidiendo la extradición. Es el ministro Mario Carroza, el mismo que ha condenado militares y los tiene en Punta Peuco".

"Cuando un parlamentario se junta con un prófugo de la justicia chilena, tenemos que nosotros al menos pedir explicaciones", subrayó.

Consultado por las críticas cruzadas en Twitter entre Boric y Juan Antonio Coloma, donde el autonomista reflotó el episodio donde la UDI fue "en caravana a visitar al dictador Pinochet" a Inglaterra, Kort acusó que estaba jugando "al empate".

En esa línea, puntualizó que él nunca hubiera ido a ver a Pinochet a Londres y tampoco a los condenados en el penal Punta Peuco. "Es condenable, da lo mismo el color político o si usan o no uniforme", precisó.

Para Kort, "Palma Salamanca es un asesino, es un terrorista, burló la justicia chilena con ayuda internacional, incluso de grupos terroristas. Hoy en día goza de una libertad política en Paris y además es visitado por parlamentarios en ejercicio".

Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar. https://t.co/jc2GP4uSfk