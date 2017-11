Érika Olivera advierte que si gana Guillier Chile podría convertirse en Venezuela

Una de las diputadas electas en el distrito 9 fue Érika Olivera, destacada atleta que debutará en el Parlamento el próximo 11 de marzo de 2018.

En conversación con Ahora Noticias, destacó su votación, la opción de materializar sus propuestas deportivas y realizó un llamado para que "todos salgamos a la calle y entreguemos el mensaje", en relación a la opción de Sebastián Piñera en la segunda vuelta presidencial.

Según Olivera, con eso espera quitarle "el miedo a la gente porque lo que provoca el otro sector es el temor", afirmando que "a mí no me gustaría tener un país como Venezuela. Y lo digo sinceramente. No me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios de comunicación, lo que están viviendo millones de venezolanos".

Desde el estudio buscaron profundizar sus dichos. "Yo veo cómo va Chile, y me planteo hacia el futuro, lo más probable es que vayamos hacia allá. Quiero un país libre, quiero un país que tenga oportunidades, un país que progrese, un país que avance en todos los sentidos y por eso es que estoy dispuesta a jugármela", expresó generando debate y críticas en las redes sociales.