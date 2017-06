El momento de enojo de Matías del Río porque Piñera no respondió sus preguntas

Polémico estuvo el debate presidencial de Chile Vamos, principalmente por los episodios protagonizados por Manuel José Ossandón con Felipe Kast y Sebastián Piñera.

Sin embargo, hubo un momento en que este último entró en conflicto con uno de los periodistas, Matías del Río, quien le había consultado por el aumento de la delincuencia durante su mandato.

Según las cifras de Paz Ciudadana, durante el Gobierno de Piñera la delincuencia pasó de 34,2 por ciento a 43,5 por ciento. "Subió 10 puntos, el más alto en 10 años. ¿Cómo lo explica?", preguntó del Río.





El ex Presidente evitó referirse a los números planteados por su interlocutor y señaló: "Le quiero corregir las cifras, la encuesta que mide a nivel nacional la victimización es la encuesta Enusc".

Del Río refutó a Piñera, ya que los números de Enusc no son comparables, porque se modificó durante su administración.

El debate siguió hasta que el periodista perdió la paciencia: "Usted me está contestando por algo que no le he preguntado, tenemos tres minutos".

Piñera siguió en la misma línea y volvió a insistir en los números de Enusc, a pesar de la contradicción con las cifras de Paz Ciudadana.

"Muchas gracias", cortó tajante del Río. "Puede decir gracias todas las veces que quiera", respondió irónico el ex Presidente.

El periodista cambió de tema y planteó las cifras del informe anual de la Comisión Nacional de Productividad que la desaceleración fue particularmente marcada en el quinquenio 2010-2015.

Sin embargo, Piñera volvió a eludir la pregunta y puso sobre la mesa el informe de Clapes de la Universidad Católica.

"Lo sabemos, señor Piñera. Le estoy preguntando por este documento. ¿Cómo lo explica y cómo lo va a corregir?", insistió del Río.