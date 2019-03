El diputado Renato Garín deja Revolución Democrática pero continuará en el Frente Amplio

Se fue pero no tan lejos. El diputado Renato Garín finalmente renunció a Revolución Democrática al informar de su decisión al Servicio Electoral de Chile, pero se mantendrá como parlamentario independiente del Frente Amplio.

En misiva dirigida al director del organismo, el diputado precisa que "en ejercicio del derecho que me confiere el inciso segundo del artículo 21 del DFL 4 que fija el texto refundido de la Ley 18.603, vengo en renunciar al partido Revolución Democrática".

Informa La Tercera que Garín anunció su decisión a la colectividad a través de un correo electrónico en el que recalca que "no me siento útil al trabajo parlamentario de la bancada, ni tampoco me siento cómodo con la forma en que nos relacionamos".

Desde Revolución Democrática comentó la medida la diputada y presidenta electa de ese partido, Catalina Pérez, quien le deseo a Garín "mucha suerte en sus nuevos proyectos y ojalá logre encontrar el lugar desde el que pueda aportar".