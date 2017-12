Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue hospitalizado e intervenido en la Clínica Alemana

El expresidente de la República, Eduardo Frei, se encuentra internado en la Clínica Alemana, por un problema de salud por el cual está siendo intervenido.



De acuerdo a los primeros reportes, ingresó de urgencia al centro asistencial a eso de las 17:30 horas, y no se han dado mayores antecedentes con respecto a las razones de la operación y del inconveniente que lo aqueja al otrora mandatario.



No obstante, de acuerdo a lo que ha podido recabar ADN es que Frei está en un buen estado de salud y que no sería un problema de gravedad la intervención.



Se espera que en las próximas horas se dé un comunicado con respecto a la situación.