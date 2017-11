Eduardo Artés: "TVN ha tenido la peor actitud con nosotros"

Eduardo Artés, el candidato de Unión Patriótica, cuestionó el espacio que ha tenido su campaña en los medios de comunicación, especialmente en TVN.

"Hay un cerco", dijo en el ciclo #SiYoFueraPresidente.

“Por ejemplo, TVN no nos ha dado ningún espacio. Desde el famoso “Sillón de Pedro”, donde fuimos los únicos no invitados”, agregó y aseguró que, al momento de la emisión del programa, ya estaba inscrita su candidatura.

"TVN ha tenido la peor actitud con nosotros", complementó.

Artés, además, dijo no mirar con mucha atención las encuestas. “No me preocupa mucho. Hemos ido reencantando a una franja importante de luchadores sociales (…) Gente que normalmente no vota y que ahora está dispuesto a votar”, dijo.