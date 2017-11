Eduardo Artés: "Recibo $310 mil de jubilación, soy un privilegiado"

Un "privilegiado". Así se definió -de forma irónica- el candidato presidencial Eduardo Artés al revelar cuánto es lo que recibe como jubilación hace tres meses: "Saco $310 mil, mis colegas profesores en gran cantidad sacan 120 ó 180 mil".

En #SiYoFueraPresidente, la carta de Unión Patriótica dijo que se afilió a una AFP, "cuando fuimos obligados en dictadura, con un fusil en el pecho, cuando llego el gerente general de la Corporación de Desarrollo Social que era un militar en Cerro Navia y nos dijo 'se cambian o se cambian'. No había posibilidad de discutir".

"Trabajé 33 años, no dejaremos la imagen de que con eso (310 mil pesos) se vive. Es más que el promedio en general, pero es una barbaridad para un profesor que trabajó 33 años en el aula", manifestó.

Artés explicó que abandonó la docencia "porque las fuerzas no me daban. Decidí que no podía estar en las dos cosas, en el mundo social, preocupado de qué pasa en el mundo y en Chile y, al mismo tiempo, haciendo clases".