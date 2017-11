Eduardo Artés: La gratuidad no existe, es una fantasía

El candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés, aseguró este martes que la reforma a la educación superior, que otorgó gratuidad al 60% más vulnerable, "es una fantasía".

"No se cumplió lo prometido y no lo pueden cumplir (el Gobierno), porque no era su objetivo, han reaccionado a la presión de estudiantes y profesores. Deberíamos estar en la gratuidad total", dijo.

En #SiYoFueraPresidente, de radios ADN, Concierto, Futuro y Rock & Pop, Artés comentó también el que parte de los estudiantes universitarios vulnerables ingresan a recintos privados, seducidos por los ofrecimientos, lo que -a su juicio- demuestra "el carácter de negocio", más aún, con "carreras que son ventas de ilusiones, donde sale mucha gente que después queda cesante al día siguiente con el cartón".

"Se abre el espacio para obtenerlos a través de créditos, de una cantidad de situaciones con la esperanza de que eso sirva como trampolin para mejorar la vida. La verdad es que el Estado debería estar a cargo de aquello", puntualizó.

En ese sentido, Artés aseguró que en Union Patriótica "somos partidarios de una forma de educación que en algún momento de la historia todos estemos estudiando y el país se convierta en una gran universidad".





Para el candidato presidencial, asimismo, la educación en Chile "está centrada en reproducir el modelo neoliberal, no es neutra", y las modificaciones ha respondido a "los grandes movimientos sociales y políticos, que empieza con los pingüinos. Y no ha sido consecuencia de algo gratuito que viene desde el Poder, más bien es una respuesta a".

"En un gobierno patriótico y popular pondríamos el centro en una educación laica y de gran cobertura, pero también centrada en determinados valores. Todo para nosotros debe ser público, no estamos de acuerdo con la educación privada porque parte con un piso diferenciado y es la fuente de la desigualdad. Y debe ser de calidad", planteó.

¿Dejarían de existir los colegios privados? "Así es . Pueden seguir existiendo como edificio, grupo de funcionarios. Cambia el dueño, quien se lleva la ganancia, el que se la lleva (ahora) será el propio Estado, no ellos", dijo Artés.

Y agregó: "Claramente necesitamos educación gratuita y para todos. El problema es ¿para qué educamos, qué estamos entregando? Nosotros decimos educar, con un plan general de industrialización y de un proyecto país. Hoy no existe eso".