Dispares posturas tras informe de los gastos parlamentarios "poco prudentes"

Valeria Vargas, ADN



Gastos poco prudentes y excesivos en alcohol, taxi, alojamiento y bencina son algunos de los recursos que utilizaron parlamentarios y fueron incluidos en las rendiciones, así lo detectó la auditoría realizada por el Comité de Autorías Parlamentarias.

El Comité de Auditoría de Asignaciones Parlamentarias mediante una carta, notificó al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP) de estos gastos poco "prudentes" esto con el fin de que el consejo se pronuncie sobre si algunos de los reembolsos de los representantes se ajustan a la normativa vigente.

Según informó La Tercera, para alojamiento se comprobaron pagos superiores a un millón de pesos, respecto a bencina rendición de montos superiores a los 3 millones de pesos, estos entre enero y mayo del año pasado.

Los diputados Girogio Jackson y su par Jaime Bellolio, aclararon que los gastos parlamentarios eran una cuestión de criterio y que hay que esperar que determine el Consejo Resolutivo de Asignaciones.



"Es importante que los aspectos financieros se cumplan para ciertas funciones y todas aquellas observaciones me imagino que los involucrados tendrán que responder por qué se usaron esas cosas", dijo el exdirigente estudiantil, mientras que el ingeniero comercial expresó que "no me gustaría que hubiera una caza de brujas. Hay que tener cuidado y ver el contexto y la justificación de los gastos. El mejor criterio es el sentido común".



Por su parte, el senador PPD Guido Girardi dijo desconocer aquel informe, reacción similar a la que tuvo su par de la UDI, Juan Antonio Coloma.



En tanto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, apeló a que los funcionarios deben apelar al criterio, ya que "deben darse cuenta de que no están administrando fondos propios, sino que de contribuyentes y que hacen que el Estado funcione".