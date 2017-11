Diputados UDI quieren que Contraloría investigue posible intervencionismo electoral del Gobierno

Los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y María José Hoffmann presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que investigue el posible intervencionismo electoral de autoridades del Gobierno.

"Lo que nosotros hemos buscado con esta presentación, es que se sancione a quienes han cometido algún tipo de intervencionismo político y lo hemos visto en medios de comunicación y redes sociales, cómo autoridades se están dedicando a atacar más al Presidente Piñera por su programa que en hacer la pega por la que todos los chilenos le pagamos su sueldo", dijo Coloma.

"Hay una delgada línea entre la opinión política y la electoral; y por eso hemos recurrido a la Contraloría para que investigue el posible uso de recursos públicos en las intervenciones que hemos sido testigos durante estos días", agregó Hoffmann.

La parlamentaria también aprovechó la oportunidad de criticar a Alejandro Guillier por no entregar todavía su programa de gobierno. "Ministros que no han sabido hacer su pega, se atreven a criticar al futuro Presidente por lo que es mejor que no opinen, ya que si critican el programa de Piñera, apoyan al candidato sin programa. Pedimos un poco más de pudor", dijo.