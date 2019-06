Diputados pidieron protocolo de vestimenta tras atuendo de Florcita Alarcón en Cuenta Pública

Una misiva firmada por al menos 10 parlamentarios de Chile Vamos, pide al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, que se establezca un debate sobre la confección de un protocolo de vestimenta que fije ciertos mínimos comunes en lo referente al vestuario de diputados y diputadas para la sesión del Congreso Pleno, correspondiente a la Cuenta Pública de todos los años.

Se habla en esta misiva que es pertinente coincidir en estándares básicos de respeto y solemnidad, a raíz de que el diputado Florcita Alarcón vistió una máscara de gatúbela durante la última Cuenta Pública.

Esta carta fue impulsada por el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, quien de esta manera explicó el fondo de la iniciativa.

"No era el momento para que ningún parlamentario se diera un gustito. Yo soy partidario que en las sesiones los parlamentarios tengan vestimenta de distinto tipo, no tiene nada que ver con eso. Pero en esta ceremonia en particular, nos parecía que usar una máscara alusiva a algún tipo de película no era lo más adecuado", sostuvo Schalper.

En esa línea, añadió: "Para ser franco, en el caso de los hombres creo que un terno no nos vendría mal. El tema de la corbata yo soy más flexible, pero podrá discutirse en el comité de régimen interno. En el caso de las mujeres, ahí la verdad es que prefiero dejarlas a ellas que se pongan de acuerdo".

Los parlamentarios oficialistas piden que este protocolo pueda ser debatido en la comisión de régimen interno de la Cámara de Diputados, y posteriormente aprobado por los distintos comités de la corporación, para evitar repetir escenas como las que protagonizó Florcita Alarcón el pasado sábado.

La iniciativa fue respaldada por: Camila Flores, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Cristóbal Urruticoechea, René Manuel García, Ramón Galleguillos, Catalina Del Real y Pablo Prieto.



Foto: Diego Schalper - Agencia Uno