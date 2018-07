Diputados incomodan a doctor en derecho constitucional por llegar a comisión sin chaqueta y corbata

Por Kevin Felgueras y Rocío Novoa, ADN

Diversas reacciones ha levantado la denuncia realizada por el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, quien apuntó a sus colegas, José Pérez (PRSD) y Osvaldo Urrutia (UDI), por darle importancia a la forma de vestir del doctor de derecho constitucional y filosofía, Jaime Bassa, incomodándolo en medio de la comisión de Defensa Nacional.

"Yo quisiera recomendarle a nuestra visita que, en lo sucesivo, venga con chaqueta, como corresponde", lanzó Pérez, argumentando que "merece cierto respeto esta comisión" y que se sentía "molesto e incómodo" que se presentara "así, tan suelto de cuerpo".

Por su parte, Urrutia apoyó la postura, recomendando que Bassa "venga vestido acorde a la circunstancia" y que era "una verdadera falta de respeto a los que nos esforzamos por venir vestidos adecuadamente", explicó.

El diputado Brito se incomodó bastante. "Yo solicité invitar al profesor y doctor, Jaime Bassa, quien tiene más títulos que todos los integrantes de la comisión. Y a los diputados les pareció más importante hablar de la chaqueta y la corbata que las razones para que estuviera presente", explicó a Radio ADN, confesando que se sintió muy avergonzado. "Las peores leyes en este Congreso se han hecho con terno y corbata", aseguró.

La presidenta de la Cámara Baja compartió estas afirmaciones. "Más que eso, tiene que ver con la diversidad que tenemos. Lo importante son las ideas", indicó Maya Fernández, relevando además la impecable carrera y constante colaboración de Bassa.

Para el vicepresidente, Jaime Mulet, esto es otra muestra de la vieja política. "Preocuparse de que si alguien concurre o no con corbata me parece pasado de moda y ridículo", añadió. "Me dio un poco de risa, me parece muy absurdo", admitió.

Incluso, el propio Javier Macaya, jefe de bancada de la UDI, afirmó que no le es relevante y que ni siquiera dio para hablar con Urrutia. "Lo importante no tiene que ver con cosas más cosméticas", expresó.

Tanto José Pérez como Osvaldo Urrutia no han querido hacer declaraciones al respecto.