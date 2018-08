Diputado Schalper anuncia que citarán a defensora de la niñez a comisión de DD.HH.

Polémica generaron las declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien aseguró que "el que está por nacer no es un niño" y que sólo a partir de las 14 semanas de gestación pasa a ser sujeto de derecho.

Tras la entrevista publicada por El Mercurio, la autoridad fue encarada por el senador Manuel José Ossandón, quien citando la Ley 20.379 puntualizó que el sistema pública tiene el deber de acompañar al niño "desde el primer control de gestación".

Sin embargo, Muñoz respondió aludiendo a la Ley 21.067, la Convención de los Derechos del Niño y el Código Civil, donde se define un niño desde su nacimiento en adelante.

"Interpretaciones acomodaticias y activistas sobre mi entrevista son expresión propia de quienes leen con intenciones de las que no me puedo hacer cargo", criticó.





Uno de los más indignados con las palabras de la defensora de la Niñez es el diputado Diego Schalper, quien en sus redes sociales criticó que "si quiere dedicarse al activismo político e ideológico, entonces que renuncie al cargo".

En conversación con ADN Hoy, el legislador independiente de Renovación Nacional precisó que "no tengo idea cuáles son las proyecciones religiosas de la defensora de la niñez ni me importa. A mí lo que me importa es que ella cumpla la ley".

"Ella está desinformada, porque está llamada a proteger los niños sin distinción. Si uno mira toda la legislación y todos los fallos del Tribunal Constitucional, nunca se ha hecho una distinción entre los niños nacidos y los que están por nacer", subrayó.

Schalper adelantó que la van a citar a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja "para que nos explique si realmente entiende lo que es la Convención de Derechos del Niño y lo que establece nuestra Constitución, porque si no lo entiende es muy, muy grave".

"Su tarea no es hacer comentarios por Twitter respecto a Mauricio Rojas o los niños que están por nacer, sino que dar garantías a todos los sectores de la sociedad de que, si tienen problemas con sus niños, ella los va a defender", sostuvo.

