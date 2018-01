Diputado Saffirio ingresará requerimiento ante el TC para anular nombramiento de Andrés Zaldívar

"Yo jamás busqué el cargo", dijo en ADN Hoy el senador Andrés Zaldívar, tras la polémica por su nombramiento en el Consejo de Asignaciones, que el martes recibió el respaldo en el Senado y un día después en la Cámara de Diputados.

Pero lejos de dar por cerrada su designación, el diputado René Saffirio reveló que el propio parlamentario en ejercicio lo contactó vía telefónica antes de la votación.

"Él me planteó su posición y yo la mía. Ayer (miércoles) él me llamó a las 08:00 de la mañana, insistió en sus argumentos y yo en los míos. En democracia uno puede tener diferencia, pero no pueden llegar al ámbito de lo personal", lanzó.

En ese sentido, Saffirio anunció que presentará un requerimiento al Tribunal Constitucional para revertir el nombramiento de Zaldívar, con el fin de "que quede sentado como precedente".

De aprobarse, el senador en ejercicio y que no fue reelecto en las últimas elecciones arriesga perder su escaño.

"Cuáles serán los efectos, eso está por verse", agregó el parlamentario, cuya idea será apoyada por otros nueve diputados.