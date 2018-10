Diputado Núñez y fallo del TC contra Ponce Lerou: "Él no quiere perder el control, pero lo tiene"

El diputado Daniel Núñez analizó en La Prueba de ADN el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible el recurso interpuesto por Julio Ponce Lerou que buscaba impedir el ingreso de la empresa china Tianqi a Soquimich (SQM).

"Es una buena señal para la democracia y para la lucha contra la corrupción que el delincuente de cuello y corbata más grande que ha tenido Chile en su historia haya perdido su recurso ante el TC", criticó el parlamentario comunista.

Sin embargo el parlamentario aseveró que "hay que ser franco en decir que no es una ventaja para Chile que el litio pase a ser a ser dominado por una empresa transnacional", asegurando que "el camino correcto" sería que "el Estado de Chile tenga empresas estatales que puedan producir, explotar, y sobre todo incorporar al país al proceso de industrialización del litio".

Respecto al exyerno de Pinochet, Núñez explicó que "el argumento de Ponce Lerou es poco creíble porque estuvo negociando con los chinos el ingreso a SQM, pero en participaciones que no afectaran su control", concluyendo que "él no quiere perder el control, pero lo tiene, y formalmente no es el presidente del directorio de la empresa, pero entonces explícame cómo alguien que no es presidente ni gerente general actúa como el mandamás", respecto a la presentación del recurso ante el TC.