Diputado Garín realizó férrea defensa al tarot en Twitter

En los últimos cuatro días, el diputado de Revolución Democrática, Renato Garín, desconcertó a sus seguidores de Twitter con una férrea y sistemática defensa al tarot.

Todo partió el pasado 18 de julio, cuando en una entrevista al diario La Segunda confesó que hace yoga y practica el tarot como terapia.

"La gente piensa que el tarot adivina el futuro y no es así. Sólo presenta a tu conciencia, o a tu inconsciente, caminos de comunicaciones que, con el paso de las horas, tu cabeza empieza a ordenarlos", explicó.

Comparto con ustedes esta entrevista de perfil que me hizo el periodista @dfigueroaj para @La_Segunda . 📰 https://t.co/5AV11ZPtZ2 pic.twitter.com/LRnMJrC8QO

Para Garín, "las cartas te sirven para comprender los elementos de una decisión. Qué cosas tuyas están en juego".

Tras la publicación de la entrevista, el legislador del Frente Amplio realizó una serie de comentarios en Twitter y aseguró que "quienes piensan que el Tarot es solo superstición se equivocan".

"Detrás de las cartas hay 600 años de historia, de un mazo que enseña y dialoga con la psiquis en varios niveles. Que tantas culturas lo valoren debiera ser un dato antídoto contra el racionalismo de manual", explicó.

El peor tipo de ignorancia es aquella que se viste de inteligencia y escepticismo. Leo algunos comentarios torpes sobre el tarot y es siempre lo mismo: "superstición", "pseudociencia", "demuéstremelo", etc. Personas que nunca han leído a Jung ni a nadie. Pseudoracionalistas.

También tildó a sus críticos de "pseudoracionalistas" y disparó: "El peor tipo de ignorancia es aquella que se viste de inteligencia y escepticismo. Leo algunos comentarios torpes sobre el tarot y es siempre lo mismo: 'superstición', 'pseudociencia', 'demuéstremelo', etc. Personas que nunca han leído a Jung ni a nadie".

"Los 'ateos fanáticos' son un tipo de creyentes que, desprovistos de algún Dios, vuelcan su 'fe' al método científico y al racionalismo. En su actitud ponen de manifiesto que su acercamiento a la fe o al escepticismo es el fanatismo en diversas formas", concluyó.

Sin embargo, sus comentarios le significaron una serie de réplicas por parte de sus seguidores, con quienes se enfrascó en varios debates al respecto.

Pta Renato. He seguido tu carrera, y creo que eres un gran aporte al congreso. Por favor no empieces a dar jugo de forma gratuita. El tarot para unos puede ser un juego, para la mayoría de quienes acceden a ello, una estafa peligrosa.

Hay muchas cosas que tienen miles de años de historia, y que muchas culturas lo valoran, lo que no nos dice mucho. pic.twitter.com/yPFnhreY9y

No, Renato, el problema no es que te guste el tarot, sino que pienses que es una disciplina que aporta al entendimiento humano. El tarot no es una herramienta epistemológica.