Diputado Daniel Núñez: "La gente votó por la Presidenta Bachelet, no por el ministro de Hacienda"

El diputado PC Daniel Núñez, miembro de la comisión investigadora del proyecto Dominga, aseguró que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se extralimitó al criticar la decisión del comité de ministros de rechazar la iniciativa minero portuaria que pretendía instalarse en la región de Coquimbo.

"A veces los ministros, sobre todo del ámbito económico, tienen esta tendencia a extralimitarse en sus funciones", dijo el Parlamentario en ADN Hoy.

"La Presidenta no puede aceptar que el comité de ministros resuelva una cosa con su anuencia, y que unos ministros le digan que eso está malo. Eso es ninguna parte del mundo es razonable", agregó.

"La gente votó por la Presidenta Bachelet, no por el ministro de Hacienda o el de Economía. La Presidenta los puso por su confianza. Y si se pierde esa confianza, si no se sienten representados por la opinión de la presidenta, no tiene sentido que sean ministros", complementó.

Núñez también criticó la labor de Valdés en Hacienda y acusó que su gestión “ha limitado” el alcance de las reformas. "En el debate que yo he visto en el Congreso, en reformas que hemos querido en avanzar con mucha decisión, el freno lo pusieron desde Hacienda. Yo creo que ahí hay una mirada más conservadora, alineada con políticas neoliberales que no comparto y creo que el Gobierno, tampoco, y le han puesto freno a profundizar las reformas", dijo.