Diputado cristiano a Piñera: Si insiste en que Daniela Vega es mujer, me equivoqué en apoyarlo

La bancada cristiana por los valores, compuesta por Francesca Muñoz, Jorge Durán y Leonidas Romero, lanzó duras críticas en contra de Sebastián Piñera y el Gobierno tras haber destacado a Michelle Bachelet y a la actriz Daniela Vega al momento de anunciar la reforma al artículo N°1 de la Constitución.



Uno de los más enfáticos fue Romero, puesto que manifestó que si el mandatario no se retracta del homenaje y rectifica en torno a la minuta sobre adopciones, será oposición.



"Estoy molesto y confundido, porque yo trabajé, voté y apoyé a Sebastián Piñera y con lo que ha ocurrido en los últimos días, siento que sigue gobernando la izquierda y Bachelet. La verdad es que los exabruptos con el reconocimiento que hizo ayer a una expresidenta y a un hombre que dice ser mujer, la verdad es que me descolocó, en el mundo cristiano estamos muy preocupados, estamos molestos", dijo.



Romero profundizó en sus reparos sobre Vega, afirmando que es "Daniel Vega, porque tengo entendido que es un hombre".



"A Daniel Vega, todos los (homenajes) que quiera. Hasta donde yo sé no ha operado. Nació hombre, por lo tanto espero que el presidente se haya equivocado. Si Piñera insiste (en el homenaje) yo estoy equivocado en apoyarlo y voy a tener que dar un paso al costado. Yo me siento que tengo pelo y soy pelado. Si usted me dice que Daniel Vega es mujer, yo discrepo", sostuvo.



Por su parte, Muñoz hizo un llamado al Gobierno "a reflexionar sobre el proyecto de adopciones y que se considere el derecho del niño de tener un padre y una madre".