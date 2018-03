Diputado Aguiló pagó $28 millones en asesorías a ONG del jefe de gabinete de la vocera de La Moneda

Kevin Felgueras, ADN

Una vez más el gasto en asesorías externas a parlamentarios genera un escándalo. Esta vez, se trata de los más de 28 millones de pesos pagados por el diputado Sergio Aguiló al Centro de Estudios Cultura Ciudadana, del cual es director Leopoldo Pineda, actual jefe de gabinete de la vocera de Gobierno, Paula Narváez.

A pesar de los cuestionamientos, fue el propio legislador -que hace tres semanas milita en el Partido Socialista (PS)- quien explicó a ADN que al iniciar su último período parlamentario (que finalizó el martes 7 de marzo) realizó un acuerdo formal con el presidente del Centro de Estudios, Álvaro Ramis, para que fuera su organización la que lo asesorara en su función parlamentaria.

"El monto no es más de dos millones (de pesos) por informe. Las ONGs, de acuerdo a la ley, tienen un directorio y muy probablemente Leopoldo, a quien conozco bastante, de Puerto Montt y que hoy es asesor de la ministra Narváez, es parte del directorio", explicó el excongresista.

Sin embargo, en la página de la Cámara de Diputados sólo existen cinco documentos disponibles referentes a la reforma educacional, el proyecto de nuevo ahorro colectivo y el posicionamiento estratégico de actores en los proyectos de ley sobre educación.

1.- Proyectos de Ley Educación Superior, Universidades Estatales y Matrimonio Igualitario

2.- Proyectos de Ley sobre Educación y Nuevo Ahorro Colectivo

3.- Proyecto de Ley Nuevo Ahorro Colectivo

4.- Posicionamiento estratégico de actores. Proyectos de Ley sobre educación

5.- Posicionamiento estratégico de actores. Proyectos de Ley sobre educación

Fuentes de Palacio aseguran que el contenido de estos informes se completaban con datos que día a día eran informados por la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom) al propio gabinete de la ministra Narváez.

"No creo que haya hecho ninguno de estos infomes porque no tienen ningún segundo para hacerlos. Es parte del directorio de una ONG, afirmo categóricamente que no hay ninguna forma de compatibiidad ni jurídica ni política ni ética. Descarto toda triangulación de nada. Ahí están los informes", aseveró Aguiló.





El Centro de Estudios Cultura Ciudadana fue contratado para la elaboración mensual de minutas técnicas relativas al análisis de reformas políticas del gobierno y reformas sectoriales, según consta en la página de la Cámara de Diputados.

Además, se explicíta el monto de $28.795.776 pagados por la Corporación a la organización a la que pertenece el jefe de gabinete de la vocera, quien además fue candidato a diputado por la Izquierda Ciudadana en la región de Los Lagos en la elección de 2013.

Según datos obtenidos por ADN a través de transparencia, Pineda fue contratado por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) el 1 de enero de 2017 y figura como egresado de Antropología con un sueldo mensual de 5 millones de pesos.

Sus funciones en Palacio se remiten a "asesoría especializada en materias de contenidos políticos y en la coordinación del equipo de asesores" de la portavoz de La Moneda.