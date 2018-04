Diputada Jiles y dichos de Urrutia: "Lo que sentí es comparable a cuando fui torturada"

La diputada del Frente Amplio, Pamela Jiles, volvió a referirse a las palabras del legislador UDI, Ignacio Urrutia, quien calificó a las víctimas de la dictadura como "terroristas con aguinaldo".

En conversación con Estado Nacional de TVN, la parlamentaria humanista justificó haber intentado encarar a su par en pleno hemiciclo y afirmó que "hay una expresión de la clase política y mucho más importante que es la expresión popular".

"No soy precisamente una mujer delicada ni extraordinariamente sensible, yo sentí algo que nunca sentí antes en mi vida, se los quiero decir de verdad, desde que fui torturada", reconoció.





Para Jiles, "lo que yo sentí en ese lugar es comparable con esa situación. Hay gente que dice que actué con furia, esas personas no son capaces de entender, yo creo que gran parte de ciudadanía entendió lo mismo".

"Durante 28 años adentro y fuera del hemiciclo hemos enfrentado situaciones. No hay manera de proporcionar la aberración de lo dicho por Urrutia. El daño que hace Urrutia es volver a torturar a muchas personas, eso es lo que ha hecho este señor", subrayó.

La diputada del Frente Amplio explicó que "yo nunca perdí el control, me dirigí tranquilamente a que me diera la cara, pero como es un cobarde no me la dio. Le digo en su cara que me mire a los ojos y que se atreva a decirme a los ojos lo que dijo".

La parlamentaria fue más allá y aseguró que "a partir del jueves se cae la estrategia del Gobierno con Blumel paseando por el Congreso llamando a los acuerdos nacionales", en referencia al retiro de un proyecto de ley que compensaba a víctimas de Derechos Humanos.

"El Estado debe compensar, esto está financiado. Entiendo que el ministro Blumel fue sorprendido por el Ejecutivo. Me parece que fue una torpeza y espero que se reponga en los próximos días", precisó.

Sobre el comportamiento de sus pares, Jiles criticó que "el prestigio no está unido a la parsimonia, al cinismo, a la distancia, al comportamiento protocolar. Por el contrario, el prestigio pasa por servir a los ciudadanos, defender sus derechos y romper esta distancia sideral en cuanto a los servidores públicos".