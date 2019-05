Diputada Hertz por campaña en su contra en Twitter: 'Me siento amenazada'

La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, se refirió a la campaña en su contra que ha surgido en redes sociales, denominada #NoMasHertz, en vista de sus iniciativas que apuntan a que se apliquen penas al negacionismo con respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la Dictadura de Augusto Pinochet.



Al respecto, la propia parlamentaria sostuvo a ADN que "esta campaña fue una coordinada y planificada por gente de derecha. No hay nadie identificado, pero se hace en un par de horas en el que empiezan a operar cuentas al mismo tiempo y tienen como objeto el amedrentar a una parlamentaria que ha defendido el tema de los DD.HH. en nuestro país a través de toda su historia".



Hertz aseveró que "me siento amenazada, no amedrentada, porque es un escenario real de amenazas", considerando el tenor de algunos comentarios.



Por último, la diputada del PC dijo que hará "la denuncia ante el cibercrimen en la PDI, donde nunca se llega a mucha conclusión y voy a pedir protección policial acá en la Cámara".