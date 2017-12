Democracia Cristiana: No caben declaraciones de cercanía con Chile Vamos

La directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano salió a responder la sugerencia de la militante exministra Mariana Aylwin, quien manifestó su cercanía con el proyecto de Chile Vamos que lidera Sebastián Piñera.

El comunicado expresa que "el pueblo chileno nos puso en la oposición. De forma clara y contundente. En esto no hay medias tintas" y agrega que "no caben por tanto declaraciones de cercanía con Chile Vamos. Nada más lejos de nuestro proyecto".



El documento falangista expresa que "si algún camarada estima que las definiciones que nos rigen no corresponden debe sincerar su posición y someterse a la democracia interna o tomar el camino que su recto sentir le indique".