'Déjese de cacarear': Parlamentarias pedirán pasar a comisión de ética a diputado por trato machista

"Déjese de cacarear", fue una de las polémicas frases que dijo el diputado UDI Ramón Barros, en medio de la sesión de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados durante la tarde de este martes.

La expresión iba dirigida a la vicepresidenta de la Corporación, Loreto Carvajal, quien cuestionaba la abstención del gremialista ante la votación de su renuncia a la presidencia de la instancia parlamentaria. "Yo creo que él, lamentablemente, se descentró de su rol como presidente", declaró, manifestando haberse sentido muy maltratada.

La semana pasada Barros anunció que renunciaría a la presidencia de la comisión debido a que había llegado a ese cargo solo de manera accidental, por el retraso de algunos parlamentarios de oposición el día de la votación de dicho cargo.

Sin embargo, esta semana el escenario volvió a repetirse y según el propio gremialista, él no iba a dirimir una votación en su contra si el resto de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría no habían llegado. "Es un dicho que es tan absolutamente de la comisión de Agricultura", reflexionó el parlamentario, manifestándose tranquilos frente al hecho.

Ante esto se produjo una discusión en la que, según denuncia Loreto Carvajal y también Alejandra Sepúlveda, el diputado de la UDI perdió el control y profirió expresiones machistas que generaron la molestia de las parlamentarias, que anunciaron que lo pasarán a comisión de Ética.