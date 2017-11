David Henríquez contra Coca Mendoza por apoyo a Piñera: "No concibo un futbolista de derecha"

El otrota capitán de Colo Colo y actual candidato a diputado por el Pro, David Henríquez, criticó a Gabriel "Coca" Mendoza por apoyar abiertamente a Sebastián Piñera en la franja electoral.



"Los futbolistas salimos de abajo, de abajo, de abajo, puro esfuerzo. Veo a Coca Mendoza que apoya a Piñera… No concibo un jugador de fútbol de derecha. Facho. Somos de extracción baja, humildes", dijo "Davicho".



Henríquez y Mendoza fueron compañeros en la década de los 90 en el Cacique, sin embargo, el apoyo del concejal de Viña del Mar al ex Presidente lo molestó de sobremanera.



"Que defiendan a Piñera, que usó Colo Colo para ser Presidente de Chile…A mí no me saludaba. Yo era capitán de Colo Colo y no tenía idea quién era hasta que se prendía la cámara y me abrazaba", agregó en conversación con DaleAlbo Radio.