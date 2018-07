Daniel Jadue: Hay una parte de la derecha que si pudiese, haría un golpe de estado mañana

Tras su última participación en el programa El Informante de TVN, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dio varios juicios en torno a la derecha política del país, además de entregar su opinión con respecto a las últimas políticas sociales de Joaquín Lavín en Las Condes.



Sobre lo primero, el jefe comunal comentó que "a la derecha no le gusta que haya más democracia, prefiere resolver los problemas con Golpes de Estado porque así construyen una unidad nacional distinta matando a quienes piensan distinto".



A pesar de este duro juicio, a su parecer está surgiendo una derecha "que es capaz de reconocer sus errores, aunque también "hay una parte de la derecha que sigue siendo igual de pinochetista y que haría un golpe mañana si pudiera".



Para dicha lectura, Jadue comentó por ejemplo que "José Antonio Kast daría un golpe mañana, al gobierno de Bachelet lo habría hecho 10 veces. Alguien que dice que si Pinochet estaría vivo votaría por mí, para mí, la confesión es relevo de prueba".



En cuanto a Lavín, valoró lo hecho por el alcalde de Las Condes puesto que "es un giro 180 grados, nunca la derecha creyó en la integración social. A mí me parece que si en Chile surge una derecha democrática capaz de instalar un término a la segregación, me parece que le harían un bien a Chile".