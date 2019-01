Critican al Gobierno por no asistir a sesión sobre proyecto de Ley Antinepotismo

La comisión de gobierno del Senado no pudo continuar con la tramitación del proyecto de Ley Antinepotismo, que busca regular las relaciones familiares en las contrataciones de la administración del Estado.

El presidente de la instancia, Pedro Araya, apuntó principalmente contra el ministro Gonzalo Blumel por su ausencia y disparó que "hoy no pudimos avanzar porque no llegó ningún representante de la Segpres para poder explicar las indicaciones al proyecto".

El legislador cuestionó que por un lado el Gobierno exigiera "agilizar la tramitación" y por el otro no se presentara a la cita. Además, deslizó que la iniciativa "podría estar incomodando al Gobierno".

Según consignó La Tercera, la situación también generó críticas del senador Rabindranath Quinteros (PS), quien manifestó que "sin la presencia del ministro Blumel no podemos avanzar. Me molesta porque acá el Gobierno le dice algo que no es cierto a la opinión pública".

Pese a las críticas, desde la Secretaría General de la Presidencia aseguraron que no recibieron invitación. El proyecto volverá a ser revisado el próximo lunes 21 de enero.