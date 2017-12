Cristóbal Bellolio: "Piñera sigue teniendo la primera opción de ganar el balotaje"

El analista político Cristóbal Bellolio habló con "La Prueba de ADN" a menos de una semana de la elección de segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

Para el académico, a los comandos "les conviene hacer provocar la sensación de que se juega mucho", ya que "en escenario de voto voluntario, el sentido de la emergencia es el mejor de los incentivos a la participación electoral".

Consultado sobre si tiene la sensación que se han creado campañas del terror por parte de ambos comandos, Bellolio sostuvo que "lo que se está tratando de hacer es entregar la sensación que el balotaje es de vida o muerte, para que así la gente vaya decidida a votar y no se quede dudando en su casa".

Sobre si el debate de este lunes puede conquistar a los indecisos, manifestó que "estas instancias no hacen cambiar la opinión de la gente, a no ser que ocurra algo grave o llamativo. La gente que es indecisa no suele fijarse mucho en ello para determinar su voto, ya que se dejan llevar más por lo emocional".

¿Será reñida la contienda presidencial de segunda vuelta? "Podría definirse por menos de 200 mil votos. Hay algunos que aventuran que incluso se defina por menos de 50 mil, tal como ocurrió con (Joaquín) Lavín y (Ricardo) Lagos", aseguró Bellolio.

¿Quién es el favorito? "Piñera sigue teniendo la primera opción de ganar, ya que en Chile siempre el que va punteando en términos políticos termina ganando. La sorpresa sería que Guillier venciera en el balotaje", cerró.