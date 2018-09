Correa Sutil: No hay ningún deber que se pueda imputar como incumplido a los ministros de la Suprema

El abogado Jorge Correa Sutil se refirió en la Prueba de ADN a la defensa del ministro de la Suprema, Manuel Valderrama, ante la acusación constitucional que presentaron parlamentarios de oposición en contra de tres integrantes del máximo tribunal.

Sobre las bases con las que rechazarán el libelo, el exsubsecretario explicó que sostuvieron "que no había ningún deber que se les podía imputar como incumplido (...) Y no hay ningún deber, en el derecho internacional, donde se funda la acusación, de no otorgar beneficios a personas que han cumplido la mitad de la condena".

"¿Aplicar la ley chilena es contrario al derecho internacional? No, definitivamente no. El Estatuto de Roma, que se dice que sería contrario a esta regla chilena, establece una regla para la Corte Penal Internacional, para reducir la pena por parte de la Corte Penal Internacional, para los casos de condenados por la Corte Penal Internacional. O sea, no es una regla que se aplique a los jueces chilenos", agregó Correa en Radio ADN.