Coordinadora Nacional de Inmigrantes pide investigación "imparcial" del ataque a Rossi

La Coordinadora Nacional de Inmigrante se refirió al ataque sufrido por el senador desaforado Fulvio Rossi y aseguró que existen versiones que "no son congruentes" y pidió una investigación "imparcial, objetiva y pronta" ante la "vaguedad de los hechos denunciados".

En un comunicado de prensa, la organización contrasta las versiones entregadas por diversos medios de información con el parte médico del hospital donde estuvo internado Rossi tras el incidente. Mientras los primeros de que fue "apuñalado", el colectivo destaca que los profesionales médicos sólo reportaron una "herida aparentemente hecha por un arma blanca", pero que no fue "penetrante".

Además, la agrupación abre una interrogante sobre los hechos relatados por el entorno del senador y aspirante a la reelección. Según esas versiones, el ex militante socialista ya había recibido amenazas de distinta índole y, el día del ataque, acudió solo a su sede en Iquique ante la advertencia de que alguien estaba destruyendo su propaganda electoral.

"Siendo el Sr. Rossi un Senador de la República, no se entiende porque no denunció a la Policía las amenazas que habría recibido, porque no advirtió del 'mensaje' que habría recibido sobre la destrucción de su material de campaña, o del robo de la misma, según la otra versión, porque decidió actuar el sólo ante estos hechos", dice el texto difundido por la Coordinadora Nacional de Inmigrante.

Fulvio Rossi generó polémica por su campaña centrada en la migración, prometiendo leyes para expulsar a aquellos extranjeros que delinquen. Su hijo, tras el ataque, aseguró que su padre contó un agresor. "Escuchó que tenía acento extranjero, escuchó que le dijeron 'te lo advertimos'", dijo Franco Rossi.