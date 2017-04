Coordinador de campaña de Ossandón: "Sería un error que Piñera no participara en primarias"

El coordinador de la campaña de José Manuel Ossandón, Germán Codina, se refirió a la postura de Sebastián Piñera (amparada en los dichos de Andrés Chadwick) de evaluar su participación en las primarias de Chile Vamos, manifestando que "sería una error" que el candidato no se integre a esta instancia democrática.



En conversación con La Prueba de ADN, el alcalde de Puente Alto expresó que "lo que hoy Chile necesita es diálogo, debate de cara a la gente y que las decisiones no se tomen entre cuatro paredes. Debemos tener como sector la opción de poder elegir un candidato y darle la legitimidad necesaria para poder enfrentar a una Nueva Mayoría ganable, pero que necesita tener a Chile Vamos unido".



Codina recordó que la ley de primarias fue estipulada durante el mandato de Piñera, por lo que "me extrañaría mucho y me sorprendería que no estuviera dispuesto a un espacio que él justamente propició con una ley tremendamente valiosa".