La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, protagonizó nuevamente enfrentamientos con los concejales opositores en una tensa sesión del concejo municipal que se realizó este jueves.

Aunque la escena se ha repetido en varias oportunidades, los ediles fueron más allá y ahora llegaron hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar supuestas amenazas por parte de la jefa comunal.

Así lo afirmó Erto Pantoja, uno de los concejales denunciantes, al matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. "Este nivel de trato es denigrante no solo para una autoridad, sino que también para la gente que nos eligió", declaró.

Todo comenzó por una discusión entre el concejal Ariel Ramos y la alcaldesa, quien lo trató de "machista" y "poco hombre" en plena sesión. Agregando con ironía que "¡usted nunca me dijo 'tonta', ni 'robotina', ni 'exMekano'… nunca!".

El conflicto se siguió desarrollando luego de que Pedro Delgadillo pidiese la palabra para lamentar la forma en que se desarrollaba el concejo que presidian hasta ese, debido a las discusiones.

El concejal, mientras explicaba el porqué de su descontento con la situación, fue interrumpido por una mujer del público. Tras el percance, Delgadillo acusó ante el concejo una supuesta selección del público que asiste a las sesiones, quienes -según él- suelen manifestarse contra las opiniones de los concejales que cuestionan la gestión municipal.

En el registro compartido en Facebook, se ve que Barriga le responde a Delgadillo: "usted habló de selección de público y eso es condenable. Usted va a tener las consecuencias, no le voy aguantar que usted venga a decir acá… Acá la gente que está llega a la hora y entra y está abierto a toda la comunidad. Usted no puede decir que acá hay público seleccionado. Está faltando a la verdad y yo no lo voy a aceptar".

"Me está amenazando", fue lo poco que alcanzó a decir el edil, ya que Barriga y el público lo interrumpían.

Finalmente, después de la llamada de atención, Delgadillo terminó por tomar sus cosas e irse en medio de la reunión hasta la PDI, para denunciar lo ocurrido.

Como respuesta ante lo ocurrido, la alcaldesa le comentó a la sala del concejo "yo no puedo aguantar esa falta de respeto dos veces y lo que me queda a mí, por mi honra y por la honra de todos los que trabajamos aquí, en esta misma sala de concejo, es hacer la denuncia efectiva porque está faltando a la verdad".

Revisa aquí el concejo completo, la discusión comienza parte desde 01:27:00: