Comité de Ética rechazó la entrega de informes de asesorías parlamentarias

El presidente del Comité de Ética del Senado, José García Ruminot, informó que se rechazó la entrega de informes de asesorías parlamentarias, solicitadas por Chile Transparente y que correspondían al periodo entre septiembre y diciembre de 2015, argumentando que se trató de una petición de carácter genérica, lo que está imposibilitado por la ley.



La norma "establece que las peticiones no pueden tener carácter genérico y deben ser caso a caso. Deben ser individualizadas y por lo tanto en la misma resolución dijimos no ha lugar a la entrega de antecedentes".



A pesar de esto, García Ruminot aclaró que el peticionario está en todo su derecho de solicitar los antecedentes "conforme a las normas que así lo rigen", esto es que se realice de manera individualizada o con respecto a un grupo de parlamentarios.



Vale recordar que Chile Transparente había solicitado en primera instancia los informes de asesorías externas del periodo 2015-2016, lo cual fue denegado por la secretaría de la corporación. Frente a esto, acotó la petición a los meses mencionados anteriormente, puesto que no existían reportes de estos.