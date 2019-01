Coloma sobre Orsini: Se pretende establecer un manto de duda respecto de los asesinos de Guzmán

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, calificó como "inaceptables" los dichos de la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, quien señaló no estar convencida de que Ricardo Palma Salamanca haya participado del asesinato de Jaime Guzmán, rememorando que el exfrentista siempre ha expresado que su confesión se dio en el marco de torturas.



Al respecto, el legislador manifestó que "resultan inaceptables porque no son hechos aislados. Esta es una forma de actuar donde se pretende establecer un manto de duda e impunidad respecto de quienes fueron los asesinos materiales e intelectuales de Jaime Guzmán".



De paso, Coloma sostuvo que este tipo de declaraciones no son antojadizas, ya que "precisamente en estos días se debe declarar si se acogerá o no la solicitud de extradición presentado por la Corte Suprema".



"Situaciones como esta revelan que no son hechos aislados. Es una forma de actuar que busca la impunidad del asesino de Jaime Guzmán y que a todas luces está orquestado por personas del Frente Amplio, que se juntan a escondidas, avalan sus actitudes (de Palma Salamanca) o ponen en duda la sentencia de la Corte Suprema", cerró.