Claudio Grossman: "Chile seguirá dialogando, pero el territorio y soberanía no está en conversación"

"Muy tranquilo" se declaró el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, tras la primera jornada de alegatos de Bolivia en el marco de la demanda de acceso al mar en contra de Chile, señalando que "no les anticiparemos lo que sólidamente expondremos".

Terminada la sesión ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, el representante nacional fue tajante en puntualizar que "Chile ha conversado y seguirá haciéndolo con Bolivia, pero hay un tema que no está sujeto a conversación: el territorio chileno y el ejercicio de la soberanía de Chile sobre esos territorios".

"En gran medida, el alegato entre comillas jurídico planteado por Bolivia no nos sorprende, porque muchos elementos estaban presentes en su contramemoria y réplica, ellos han caricaturizado algunos componentes de esas presentaciones como señalaron", dijo.

En ese sentido, Grossman ironizó con que "saben muy bien, incluso con sentido común, si alguien les dice 'la casa esa es mía' y es otra persona y con eso genera una obligación de negociar no sólo tendríamos un gran problema entre dos vecinos, sino que se pondría en una base absolutamente inviable las relaciones internacionales con los estados con disputas artificiales".





"Como agente y chileno respecto a la tergiversación histórica y jurídica, la presentación de la historia que hizo Bolivia ha sido tendenciosa y errónea. Bolivia ignoró sistemáticamente el contexto en que se dio la Guerra del Pacífico, que ocurrió cuando Bolivia rehusó un arbitraje que estaba establecido en un tratado, cuando quiso expulsar colectiva a los chilenos que vivían en los trerrirorios y confiscar las propiedades en violación total de los tratados establecidos", detalló.

En esa circunstancia, agregó Grossman, "Chile buscó solución diplomática que no fue posible por culpa de Bolivia. Nosotros jurídicamente la responderemos. Este no es tribunal de historia, sino de derecho, pero no dejaremos pasar la tergiversación histórica que ha hecho Bolivia".

"Algo que fue llevado a un extremo, el presentar el asfixiamiento de Bolivia como un tema jurídico ante esta Corte, que no tiene precedentes desde el punto de vista jurídico, sino que no responde a la verdad", reclamó.

Según Grossman, "Bolivia ejerce como ningún otro país accesos a los puertos chilenos en el Pacífico. Chile ha querido ampliar ese beneficio, negándose ellos a la utilización del puerto de Iquique. Hay un intento de culpar de la situación económica de Bolivia y los resultados de sus propias falencias de Gobierno en otro estado. No resiste un gran análisis".

"Hubo una presentación de Chile donde no nos reconocemos. Chile es un país que ha participado en operaciones de mantención de la paz, que ha tenido presencia en naciones unidas, que participa en organismos regionales, y todo eso irá en nuestra respuesta", anticipó el agente nacional.