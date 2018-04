Chile Vamos cuestionó a la oposición por rechazar a Pablo Piñera como embajador en Argentina

Tras saber que Pablo Piñera será embajador en Argentina, el Partido Socialista presentará un requerimiento ante la Contraloría para objetar su nombramiento.

Desde Chile Vamos, partido muy cercano al Presidente Sebastián Piñera, cuestionaron a la oposición por este rechazo.

Andrés Allamand, senador de Renovación Nacional, señaló que "tengo la seguridad de que su reclamo no tendrá ningún fundamento. En Argentina no han habido críticas, y para mí sería nepotismo si no estuviera calificado para el cargo".

Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, complementó con "creo que es un aprovechamiento que hace la Nueva Mayoría, quienes van a criticar al Presidente sin importar lo que haga. Esa es la postura que ha tomado la parte más dura de la izquierda".