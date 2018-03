Chile cierra los alegatos en La Haya: "Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión"

El agente chileno ante la Corte Internacional de La Haya, Claudio Grossman, fue el encargado de cerrar los alegatos por la demanda marítima presentada por Bolivia.

En su intervención ante los quince jueces, Grossman hizo hincapié en que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia ni menos a ceder parte de su soberanía. Además, instó a la Corte a fallar apegada al derecho internacional.

"Como hemos ilustrado, Chile nunca ha estado obligado a negociar jurídicamente el acceso soberano al mar", dijo el profesional y le pidió a los magistrados que desestimen "todas las demandas del Estado plurinacional de Bolivia".

Grossman destacó que Bolivia tiene acceso al océano Pacífico, porque Chile cumple con todas las disposiciones pactadas para que así sea. "Chile va mucho más allá de lo que requiere el Tratado de 1904", dijo.

Agente Claudio Grossman: “Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión...Chile🇨🇱 rechaza categóricamente estas falsas caracterizaciones” #ChileEnLaHaya pic.twitter.com/37eQNS2RMf — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 28 de marzo de 2018

"No hay muro entre Chile y Bolivia. No hay muro entre Bolivia y el océano Pacífico (….) Bolivia no está encarcelada, desde luego no por Chile. Estas palabras nos ofenden. Al contrario de la distorsión de Bolivia, la frontera de Chile con Bolivia está abierta. Chile es un país abierto y una de las sociedades más abiertas de América Latina", agregó.

"Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión. Ha presentado a Chile como el carcelero de la nación boliviana", agregó.

Tras el término de los alegatos chilenos y bolivianos, los quince jueces no tienen un tiempo determinado para entregar su veredicto. Las predicciones apuntan a que el texto puede estar listo a fines de 2018 o a principios de 2019.