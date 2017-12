Chadwick y dichos de Guillier: El Partido Comunista pone la música y él la baila

Como un "misilazo" calificó este miércoles el jefe político de la campaña de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, las declaraciones del candidato presidencial de Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, sobre "meter las manos en el bolsillo a quienes concentran el ingreso".

"¡Qué le está pasando! La impresión que está quedando es que quien es el guionista del senador es el Partido Comunista; el que está poniendo la música es el Partido Comunista, y el que la está bailando es el senador Guillier", acusó.

La recriminación de Chadwick apunta a lo que considera un "silencio" de parte de la carta oficialista, después que el presidente del PC, Guillermo Teillier, advirtiera que en Chile no existían las garantías de los tribunales para impartir justicia a Sergio Galvarino Apablaza, a quien Argentina resolvió quitarle su estatus de refugiado político.

"No guarde silencio senador, es hora que hable. Quien pretende ser Presidente de la República tiene que tomar opciones, tiene que tomar definiciones", replicó.





En paralelo, durante la jornada, los alcaldes Evelyn Matthei (Providencia) y Joaquín Lavín (Las Condes) hicieron una férrea defensa de Piñera, tras sus declaraciones sobre los "votos marcados" en favor de Guillier y Beatriz Sánchez en primera vuelta.

"Tanto el Gobierno como algunos medios de comunicación han hecho un festín con algo que no ha dicho (...) Que se haya referido al tema... él podrá decir que fue imprudente o no. Lo que me preocupa es que se distorisionen las declaraciones de una persona y todo orquestado obviamente desde el Gobierno", dijo la jefa comunal.

Lavín, a su turno, dijo que Piñera apuntó a "hacer un llamado a que haya más apoderados y creo que lo ha aclarado lo suficiente".

"Asegura que los votos se cuenten bien y que todo ande bien, y ojalá mucha gente se ofrezca para ser apoderada", concluyó.