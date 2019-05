Cecilia Pérez y presencia de hijos de Piñera en gira por Asia: 'No hay beneficio personal'

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la polémica en torno a la participación de los hijos de Sebastián Piñera en la gira del mandatario por China y Corea del Sur, asegurando que no existió alguna ventaja a nivel personal.



Según la ministra Secretaria General, el viaje fue "financiado con presupuesto del Presidente", un aspecto que ya había sido manifestado por las autoridades.



"Nosotros creemos que cada cual pueda tener su opinión, pero acá no veamos bajo el agua. No hay beneficio personal", dijo.



Con respecto a la iniciativa del Frente Amplio de llevar el caso a Contraloría, Pérez sostuvo que no es una actitud que les extrañe, puesto que "han hecho un deporte nacional el acudir" al ente fiscalizador.



"Les pedimos la misma pasión para proponer acuerdos", expresó Pérez, profundizando además en cuáles fueron los logros del viaje.



"El balance de esta gira es sumamente beneficiosa para nuestro país. En boca de las propias autoridades chinas, Chile hace un puente para poder traer inversiones".