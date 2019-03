Cecilia Morel recibió a esposa de Juan Guaidó en La Moneda: 'En Venezuela hay una Dictadura'

Durante la mañana de este miércoles, la primera dama, Cecilia Morel, recibió en el Palacio de La Moneda a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en una instancia en la que dialogaron acerca del presente que atraviesa dicho país.



En la actividad, estuvieron presentes otras figuras del mundo de Chile Vamos, como por ejemplo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, la diputada RN, Catalina del Real, la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete; además de la representante de la Asamblea Nacional de la nación llanera, Guaraquena Gutiérrez.



Con respecto a la cita, Morel recalcó que "desde el primer minuto, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha tenido un apoyo irrestricto hacia el proceso de recuperación de las libertades en Venezuela. Todos sabemos que la situación en ese país es insostenible y que va más allá de una situación política".



"Estamos frente a una situación social, humanitaria que realmente no resiste un minuto más. Hoy es un deber moral de todos los países democráticos apoyar este proceso que está teniendo nuestro pueblo hermano de Venezuela", esgrimió.



Morel también apuntó que en este tipo de situaciones "no están los tiempos para ambigüedades. No podemos estar con eufemismos. En Venezuela hay una dictadura: no se respetan los derechos civiles ni los derechos humanos".



Por su parte, Rosales agradeció el apoyo del Presidente Piñera, indicando que "es un honor" contar con ese respaldo y que "todos los venezolanos estamos comprometidos con la lucha de la libertad y la democracia y Chile es un ejemplo de ello. No permitamos que alguien juegue con la libertad y la democracia. Hoy los venezolanos retomamos un camino de esperanza que no tiene vuelta atrás; no queremos vivir más en dictadura".