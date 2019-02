Caso Frei Montalva: Dirigentes DC denuncian que 'pareciera que solo el negacionismo merece tribuna'

La directiva de la Democracia Cristiana denunció la cobertura que se le ha dado en medios a personas que ponen en duda las investigaciones por el caso del asesinato de Eduardo Frei Montalva, señalando que "pareciera que solo el negacionismo merece tribuna".

En una carta al diario El Mercurio llaman al periódico a no seguir "con esta operación de negacionismo" ya que "sabemos que el fallo sobre el primer magnicidio de que se tenga conocimiento, obliga a reescribir la historia patria; cuestión que sabemos no es del agrado de muchos en este país".

Esta fue la carta completa que fue publicada en el diario del domingo 10 de febrero de 2019:

Sentencia en caso Frei

Señor Director. Con profunda preocupación y decepción hemos visto que vuestro diario ha publicado notas, columnas y cartas, que ponen en duda la investigación y fallo del juez Alejandro Madrid, que reconoció el asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva por agentes del Estado de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Entendemos que la misión de un diario siempre es mostrar las distintas versiones sobre los hechos; incluso de aquellos que pueden no gustarnos o que nos resultan chocantes de leer. Si hay interés periodístico, hay noticia. Sin embargo, no hemos visto ese mismo ánimo y entusiasmo por cubrir versiones de quienes hoy se regocijan ante la justicia esperada por casi dos décadas y pareciera que solo el negacionismo merece tribuna.

Por ejemplo, nos llama profundamente la atención que en la entrevista al exmiembro de la CNI y condenado por encubrimiento en el crimen de Frei, Dr. Pedro Valdivia, no se le pregunte cuál fue su rol en ese brutal centro de torturas llamado Clínica London o por qué, cuando dice que estaba celebrando su cumpleaños en Chillán, figura dando el alta a un paciente de la Clínica Santa María, mientras el expresidente fallecía. Detalles que revelan al lector a quién realmente tiene al frente.

Tenemos la certeza de que este fallo tiene muchas consecuencias que a todas luces sabemos que se quieren evitar: reflota la brutalidad sangrienta de la dictadura cívico-militar de Pinochet, en tiempos en que la derecha —que apoyé y fue parte del régimen— realiza a diario emplazamientos sobre DD.HH.; obliga a esa misma derecha —liberal o populista— a fijar su domicilio político respecto de los asesinatos de la dictadura; obliga al Gobierno a remover al subsecretario Castillo, si quiere mostrar coherencia con un discurso pro paz en Venezuela o en cualquier parte del mundo.

Finalmente, también sabemos que el fallo sobre el primer magnicidio de que se tenga conocimiento, obliga a reescribir la historia patria; cuestión que sabemos no es del agrado de muchos en este país. Pero justamente esa es la gracia de la justicia: pone las cosas en su lugar. Da a cada uno lo suyo. Por esta razón, apelamos para que vuestro medio no siga con esta operación de negacionismo y respete lo que el fallo es inequívoco en sentenciar que hubo un Presidente bueno, noble y que hizo progresar al país, y que, sin embargo, fue asesinado por una inhumana dictadura como forma bestial de aferrarse al poder.

Fuad Chahin, Carmen Frei Ruiz-Tagle, Felipe Delpin, Joanna Pérez O., Rodrigo Albornoz, Camila Avilés, Humberto Burotto, Cecilia Valdés, David Morales Directiva DC

Matias Walker Prieto, Diputado Y Jefe De Bancada DC