Carolina Goic tuvo cierre de campaña con Eduardo Frei y palabras para Piñera

Con la presencia del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se llevó a cabo el cierre de campaña de la candidata Carolina Goic, actividad realizada en el Court Central del Estadio Nacional.



La abanderada presidencial de la Democracia Cristiana comentó que su proyecto político ha estado a la altura y que ha puesto en el tapete el tema de la ética.



Por otro lado, tuvo palabras para Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, reparando sobre este último que "no son necesarias las pifias, todos sabemos cómo van a votar, así que no hay problema. El mensaje es claro, aquí no votamos por él".



"Hemos visto el debate de estos días, hemos visto que nos mira de afuera un país dividido, con un lenguaje que no corresponde a la altura del cargo al que estamos postulando. A mí me da pena eso, porque lo que hace es rebajar la política, de la cual yo no reniego", afirmó.