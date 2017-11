Carolina Goic: "El resultado que hemos tenido no es el que esperábamos"

No alcanzó el 6%. Y consciente del apoyo recibido, la candidata presidencial de la Dermoctracia Cristiana (DC), Carolina Goic, reconoció su derrota y envió un duro mensaje a Sebastián Piñera.

Desde su comando, la carta falangista admitió que "el resultado que hemos tenido no es el que esperábamos, es un mal resultado".

"Siempre he sido una mujer que da la cara y que ha ido de frente por la vida en situaciones complejas y otras más fáciles, por lo tanto, no será ésta la ocasión en la que no reconozca las cosas por su nombre: no era el resultado que esperábamos y ya habrá tiempo para hacer los análisis", manifestó.

Frente a sus adherentes, Goic envió un saludo a cada uno de los candidatos, adelantando que "conversé con Alejandro Guillier, le expresé mis felicitaciones, tiene una tarea importante que es competir en segunda vuelta con Sebastián Piñera".

"A Beatriz Sánchez, lo hago porque soy mujer en política y ahí hay una participación especial. Una de las sorpresas que tuvo es el resultado del Frente Amplio con Beatriz Sánchez y hay que reconocerlo", agregó.

Por último, Goic recordó sus palabras en campaña, con un duro mensaje a Sebastián Piñera: "Tal como dijimos, el exitismo antes no es buen consejero; hemos visto cómo sus pronósticos se han visto mermados, el exitismo de casi ganar en primera vuelta se ha visto frustrado; eso pone -sin duda- incertidumbre del resultado de segunda vuelta".

Respecto a eventuales apoyos a la candidatura de Guillier, Goic fue clara y sostuvo que las definiciones se tomaran "por la vía institucional" en la Democracia Cristiana. "Respetaré la discusión que se dé en las instancias partidarias", concluyó.