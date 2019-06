Carmen Hertz señaló que campaña en su contra es un atentado contra la democracia

Luego de la campaña difundida a través de redes sociales, la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía los antecedntes para que se investigue a quién está detrás de esta iniciativa.

En primera instancia, el hashtag #NoMásHertz, fue adjudicado al ciudadano venezolano Luis Luces, pero días después, el propio Luces señaló que esto no era cierto y que se trataba de una fórmula propagandística para mantener en las redes la discusión sobre la situación de la diputada.

Esta mañana el propio ciudadano venezolano, junto al abogado Raúl Meza, presentaron una denuncia por el delito de amenazas y vulneración de la vida privada en contra de los que resulten responsables, según Luces hay una victimización por parte de la diputada y de la izquierda.

"Busqué mantener viva la campaña que no está llamando a violentar a la diputada, primero no lo creé yo; luego, no dice maten a Hertz, dice #NoMasHertz", señala el venezolano, aunque en una entrevista que dio a CNN Chile señaló que el Presidente Sebastián Piñera debería desaforar a la diputada por su pasado como militante del MIR, agregó que el Partido Comunista debería ser proscrito y deberíamos volver a tener la ley Maldita.

"Yo creo que este anuncio del abogado y del ciudadano venezolano es bastante patético; lo que si diría es que el hecho de haberse iniciado esta campaña con discursos de odio, amenazas y de insultos, generan un escenario peligroso. Evidentemente es un atentado a la democracia", señaló la diputada Hertz.

Además de los antecedentes que presentará el ministro Chadwick, la mesa directiva y jefes de bancada de la Cámara de Diputados expresaron públicamente su rechazo a las amenazas y dieron todo su apoyo a la diputada por medio de un comunicado.

"Compartimos todos los valores superiores de la tolerancia, respeto y promoción de la expresión libre de ideas, del debate democrático franco de cara a la ciudadanía, y del derecho a la representación política de la sociedad en toda su diversidad", señala la declaración.