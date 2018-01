Carlos Larraín mete presión a Piñera: "RN tiene que ser recompensado en el futuro gobierno"

El vicepresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, analizó la decisión de los miembros del gabinete que deberá tomar Sebastián Piñera en los próximos días.

Para el exsenador, es "muy útil que el presidente esté haciendo sondeos, preguntando y sopesando muy bien su decisión. No hay tampoco apuro en nombrar al gabinete".

Sin embargo, Larraín aseguró que "es muy relevante el rol de RN, lo fue en la campaña, ayudó y mucho. RN hizo un esfuerzo grande y eso debe ser recompensado en el futuro gobierno".

"Hizo un esfuerzo por elegir un buen número de parlamentarios, lo cual es básico para el éxito del gobierno y eso tiene que ser tomado en cuenta", complementó.





Larraín definió su relación con Piñera como "correcta" y añadió que "no hay que buscar afinidades afectivas, hay que ver si acaso trabaja honradamente por el bien del país. Y él lo hace, y eso a mí me basta y me sobra".

El dirigente de RN también reflexionó sobre la visita del Papa Francisco y sostuvo que habría sido útil una reunión con Sebastián Piñera porque el futuro mandatario actualmente está en "un trance nada de fácil".

Para Larraín, Bergoglio "vino a reventar la copucha tóxica en que a ratos se convierte la vida chilena por influencia de lo que el Papa llamó 'profetas de las desventuras'".

"Tenemos que aprovechar este impulso y tratar de que entre todos vivamos más contentos", cerró.