Carlos Larraín: "La DC ha quedado en manos de gente reticente a hablar con la derecha"

Carlos Larraín, expresidente de RN, aseguró que la Democracia Cristiana quedó en manos de gente "reticente a hablar con la derecha", luego de la renuncia de 31 militantes, encabezados por Mariana Aylwin.

"Creo que el retiro de estas treinta personas de la DC dificulta cualquier posibilidad de un entendimiento de trabajo con la Democracia Cristiana. Me parece que la DC ha quedado en manos de la gente más reticente a hablar siquiera con la centroderecha", dijo en ADN Hoy.

El exsenador aseguró que el grupo que dejó su militancia debe mantener su independencia y "actuar como un catalizador para el democratacristiano que se siente huérfano, que está cansado de pertenecer a una Nueva Mayoría que le resultó tan perjudicial, al menos en lo político".

Sobre Mariana Aylwin, Larraín dijo que la líder del grupo disidente está queriendo interpretar el origen de la DC.

"La DC ha sido arrastrada a posiciones más extrañas. Nació para corregir los excesos de individualismo en el plano económico, mejorar la cosa social, y de esa manera hacer frente al comunismo. Ese fue el puntapié inicial de la DC, no sólo en Chile, y resulta que ahora aparecen aliados con el PC en la sustentación de un gobierno que ha sido muy de izquierda", dijo.

Sin embargo, Larraín no cree que sea imposible una alianza entre la derecha y la actual Democracia Cristiana. "Si a la DC, tal cual la conocemos, la oficial, se le ofrece un área de influencia específica que a ellos les interesa en particular, ¿por qué no vamos a poder llegar a un acuerdo de gobierno?", dijo.