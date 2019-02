Carlos Larraín a Guillier: Si hay alguien que no necesita pituto es mi hijo

El diario La Segunda dio a conocer un mensaje que le envió Carlos Larraín a Alejandro Guillier, a raíz del nombramiento de Raimundo Larraín Hurtado como jefe de la División de Educación General (DEG).



Recordemos que el excandidato presidencial ironizó con respecto a la designación, quien manifestó que la elección no se dio porque haya sido hijo del expresidente de Renovación Nacional.



Ante esto, Larraín aseguró que "si hay alguien que no necesita pituto es Raimundo: bioquímico con una tesis interesante; dos años con Enseña Chile apoyando escuelas y niños de carne y hueso en Peñalolén: grado en educación por U. de Columbia en Nueva York; dos años con 'Teach for América' que lo envió a Bangladesh, Indonesia, Haití y a otros lugares. Como ves, ha sido muy aprovechado y amigo de los pobres, pero de modo concreto".



El otrora timonel también aseveró que cuando lo nombraron no habló con nadie, salvo con su hijo a quien "le advertí las dificultades que tendría. ¿No pueden mis hijos trabajar en el servicio público? Yo siempre he pensado que eres un radical buena persona y no un totalitario de eso que te forzaban el paso en la campaña presidencial".