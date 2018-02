Canciller Muñoz: "Lo concreto es que Venezuela no es una democracia"

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, hizo un balance respecto a su gestión en el Gobierno a dos semanas de dejar el cargo.



Muñoz hizo hincapié que hizo lo posible al entendimiento entre el gobierno de (Nicolás) Maduro y la oposición en el diálogo en República Dominicana: "Chile contribuyó en la medida lo posible".



"Yo creo que es inútil el calificar a un país si es dictadura o no. Lo concreto es que no es una democracia. No es una democracia como la conocemos como está establecido en la Carta Democrática de las Américas", dijo en conversación con El Mercurio.



Además, destacó la actual relación del país con Argentina y Perú: "Hemos tenido las mejores relaciones en mucho tiempo. Son relaciones óptimas".



Por último, reveló que el momento más complejo que vivió en el Gobierno fue por la polémica del supuesto espionaje de Perú. "Es el momento más difícil que me correspondió como canciller durante estos cuatro años. No se compara a las tensiones con Bolivia y otras situaciones.