Canciller Ampuero aclaró que polémico formulario de Minrel "existe como tal desde 2005"

El Canciller Roberto Ampuero explicó las razones para incluir en los trámites consulares preguntas respecto al color de la piel, del cabello y de los ojos, hecho denunciado durante esta jornada en redes sociales.

El ministro indicó que al conocer la información, de inmediato pidió detalles al respecto y le informaron que "esto existe como tal, y es parte de las fichas, desde el año 2005", afirmando que "las personas que creen que esto es nuevo, se equivocan".

Además, añadió que "la razón por la que se piden los datos es, según me explican, por dos motivos: en caso de extravío de documentos o de accidente", ya que "es mucho más fácil para las autoridades identificar a la persona" con estos datos.

"No es una medida nueva, existe como tal desde 2005", insistió, asegurando que "no hay un criterio nuevo, no hay una intencionalidad" y que "no tiene nada que ver con la ola migratoria que se produce hoy en el país".

En cuanto a un eventual cambio en el formulario, Ampuero afirmó que si bien "todo es revisable", "varios países utilizan este tipo de cuestionario, como Estados Unidos", expresó.