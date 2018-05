Camila Rojas por anuncios de Piñera: Responde al movimiento feminista sin escuchar sus demandas

La diputada de Izquierda Autónoma (IA), Camila Rojas, se alegró de que el movimiento de mujeres logre "una respuesta tan temprana desde el Gobierno" y anticipó que estará disponible "para legislar positivamente respecto de cada uno de estos temas, asumiendo una vocación de transformación y transversalidad".

La parlamentaria frenteamplista advirtió una contradicción del Ejecutivo, ya que "responde al movimiento estudiantil feminista sin escuchar sus demandas" y criticó que "la agenda mujer contiene mayoritariamente legislación para la mujer-madre y la mujer-esposa. Es así que el matrimonio y la maternidad se convierten en el centro de una agenda que abiertamente avala la opresión de las mujeres en la familia".

Rojas enfatizó que la agenda no responde a "las demandas más sentidas por la mayoría de las mujeres", que observa un "ninguneo al movimiento estudiantil feminista", que "el Gobierno omite la educación no sexista, el cambio del sistema de pensiones, los derechos de las mujeres sin contrato o en condición de trabajo precario" y agregó que "el costo más alto de no tener derechos sociales asegurados lo pagamos las mujeres".